Elektrikli araç üreten Rivian 1,3 milyar dolar yatırım aldı.

Başta fon yöneticisi T. Rowe Price olmak üzere Amazon ve Ford Motor Rivian'a yatırım yapan şirketler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Amazon, elektrikli otomobil üreticisine 700 milyon dolarlık yatırım yapmış ve ve 100 bin araçlık sipariş vermişti. Ford Motor da Nisan ayında 500 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Tesla’nın başını çektiği elektrik otomobil sektörünün en önemli aktörlerinde biri haline gelen Rivian bugüne kadar 2,2 milyar dolar yatırım topladı. 2009 kurulan şirketin halihazırdaki değerinin 5 ila 7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

2009 yılında kurulan Rivian, R1T adlı elektrikli kamyonetini ve R1S adını verdiği SUV'un 2020 yılının son çeyreğinde seri üretimine başlamayı planlıyor.