Euro Bölgesi teknik resesyona girdi

Eurostat'in Perşembe günü revize ettiği verilere göre 20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçüldü. 2022 son çeyreğinde de aynı oranda küçülen blok böylelikle teknik resesyona girmiş oldu.

Euro bölgesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji fiyatlarını yükseltmesinin ardından kış aylarında mümkün olan en hafif resesyonu yaşadı.

20 ülkeden oluşan ekonomi için Perşembe günü revize edilen veriler bloğun Ocak ve Mart arasında yüzde 0,1 küçüldüğüne işaret ederken, bu 2022 yılının son çeyreğinde yaşanan daralmayla aynı rakama karşılık geliyor. Böylelikle Euro Bölgesi ekonomisi pandemi sonrası ilk 6 ayda daralmış oldu.

Bloomberg anketine katılan analistler, üretimin yılın başında durgunlaştığını tahmin ediyorlardı.

Politikacılar ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin, enflasyon euronun kullanılmaya başlanmasından bu yana en yüksek düzeyine fırlamış olsa bile bir gerilemenin önlenebileceğini defalarca söylemesinin ardından gelen sonuçların sürpriz olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan politika yapıcılar, bloğun dört bir yanındaki hanehalklarına yaptıkları milyarlarca euroluk yardımın, Rusya'nın işgalinin ardından çok daha ciddi ekonomik hasar korkusunun gerçekleşmediği anlamına gelmesinden cesaret alacaklar.

Büyümenin muhtemelen bu çeyrekte geri dönmesiyle, hükümetler mali desteği geri çekmeye devam edecek. Bununla biirlikte AMB'nin tarihi faiz artış döngüsünün sonuna yaklaştığı ve enflasyonu yenmeyi sürdürülebilir ekonomik genişleme için bir ön koşul olarak gördüğü için rotasını değiştirmesinin muhtemel olmadığı değerlendiriliyor.

Eurostat'a göre, Euro Bölgesi’nin ilk çeyrek zayıflığı, hükümet ve hanehalkı harcamalarındaki düşüşe bağlıydı. Stoklar negatif katkı yaparken, ticaret üretimi destekledi.

Veriler Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’dan gelen rakamların ardından Yunanistan ve İrlanda’da resesyona girdiğini ve Estonya’nın 2021 sonundan beri büyümediğini ortaya koydu. Öte yandan Litvanya, Malta ve Hollanda da ilk çeyrekte küçüldü.

Euro Bölgesi’nin görünümünün o zamandan beri düzeldiği belirtiliyor. Avrupa Komisyonu bölge için görünümünü geçtiğimiz ay yükseltirken GSYİH’nın bu yıl yüzde 1,1 ve 2024’te yüzde 1,6 artacağını tahmin etti.