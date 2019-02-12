IMF Başkanı uyardı:" Fırtınaya hazırlıklı olun"

Uluslararası Para Fonu IMF, küresel ekonominin beklentilerin üstünde bir hızla yavaşladığı uyarsında bulunarak, “Fırtınaya hazırlıklı olun” dedi.

Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, Dubai’de düzenlenen World Government Summit’te konuştu.

Lagarde küresel ekonominin beklentilerin üstünde bir hızla yavaşladığına dikkat çekerek, ülke yönetimlerinden, olası bir fırtınaya karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

Söz konusu riskler arasında “ticari gerginlikler ve ek gümrük vergileri artırımı, finansal sıkılaşma, Brexit süreci belirsizliği ve Çin ekonomisindeki artan gerileme” olduğunu belirten Lagarde, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliğin etkilerinin şimdiden görülmeye başladığını söyledi.

Lagarde, “Bu gerginliğin nasıl yatışacağını bilmiyoruz fakat şimdiden ticaret ve piyasadaki güveni etkilemeye başladığını görebiliyoruz” diye konuştu.

IMF Başkanı ayrıca hükümet ve şirketlerin yüklü borç masraflarının da çeşitli riskler olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

“Havada çok fazla bulut olduğunda, fırtınanın çıkması için gereken tek şey bir yıldırımdır.”

NTV/BRT