Koronavirüs otomotiv sektörünü de tehdit ediyor

Çin’de başlayan ve dünyanın farklı noktalarında görülen koronavirüs sadece sağlığı tehdit etmiyor. Otomotiv firmalarının Çin’deki üretimlerini ‘durdurması’ sektörde yeni bir sürecin habercisi. Uzmanlara göre küresel kriz kapıda olabilir.

Wuhan’da ortaya çıkan ‘koronavirüs’ bugün tüm dünyayı korkutuyor. Japonya’dan ABD’ye, Almanya’dan Kanada’ya kadar birçok ülkede ortaya çıkan virüsün ekonomik tehdit boyutu da giderek artıyor.

Otomotiv devleri Çin’de ‘stop etti’

Çin’deki virüsün küresel sağlığa etkilerinin tartışıldığı bu dönemde işin ekonomik boyutu da her geçen gün artıyor. Dünya otomotiv üretiminin ‘kalbi’ olarak kabul edilen Çin’in bu salgınla beraber yaşanan kimi gelişmeler karşısında nasıl bir yol haritası izleyeceği de merak ediliyor.

Son olarak General Motors, Nissan, Renault ve PSA Grubu'nun ardından Honda ve Toyota’nın koronavirüs salgını gerekçesiyle ülkedeki üretimlerine ara vermeleri ‘Yaşananlar Türkiye’yi nasıl etkileyecek?’ sorusunu da beraberinde getirdi.