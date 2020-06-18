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Sterlin,Dolar ve Euro’da son durum
Ekonomi
18 Haziran 2020 Perşembe 10:01
Muazzez Gazihan
Dolar, piyasada 6,84 lira
Euro 7,68 lira
Sterlin ise 8,58
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