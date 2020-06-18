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Sterlin,Dolar ve Euro’da son durum

Sterlin,Dolar ve Euro’da son durum
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Dolar,  piyasada 6,84 lira
Euro 7,68 lira 
Sterlin ise 8,58 

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