Tatar: "Dövizdeki artış Bakanlar Kurulu’nun gündeminde"

Başbakan Ersin Tatar, Girne Mustafa Çağatay ilkokuluna gerçekleştirdiği ziyarette bir soru üzerine dövizdeki artışın ardından özel okul ücretleri konusunda açıklama yaptı…

Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısında dövizde meydana gelen artışla birlikte ortaya çıkan sıkıntıların da ele alınacağını ifade etti.

Özel okul ücretleriyle ilgili yaşanan sıkıntılar konusunda, özel teşebbüslerin de dövizdeki bu olağanüstü yükselişi dikkate alması gerektiğini vurgulayan Tatar, “Çünkü herkesin bir bütçesi vardır ve o bütçe içinde bu eğitim giderlerini sürdürmek kolay değildir. Piyasanın kendi içinde yapacağı bir takım düzenlemeler yanında, hükümet olarak bizler de eğer uygun görürsek, hukuki çerçevede konuyu değerlendirdikten sonra adımlar atabiliriz” diye konuştu…

Ülkede, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 53 bin öğrencinin, 42bininin devlet okullarında, 11 bininin ise özel okullarda olduğunu ifade eden Tatar, devletin bu konuda ne kadar önemli bir görev sürdürdüğünün rakamlardan görülebildiğini ifade etti.

“Bizim için önemli olan hükümet olarak elbette eğitimin tümüne gerekli yönlendirmeleri yapmaktır” diyerek, ülke okullarının, KKTC vatandaşları yanında ülkede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların çocuklarının da eğitim aldığını anımsatan Tatar, “Eğitimin gelişmesi için bütçe gerekmektedir. Bütçemizden eğitime önemli pay ayrılmaktadır ve bu payın daha da yükseltilmesi için gayretlerimiz sürmektedir” diye konuştu.

Eğitime büyük önem verdiklerini de vurgulayan Tatar, KKTC’nin geleceği için, devlet okullarının kapasitesinin arttırarak yeni okulları hizmete koyarak devletin bu konuda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.