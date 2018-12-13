Türkiye Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Türkiye Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’te bıraktı.

Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı.

Yılın son toplantısını yapan kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklendiği gibi yüzde 24’te tuttu.

Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 13 Eylül’deki toplantısında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17,75’ten yüzde 24’e çıkarmıştı. Ekim ayındaki toplantıda ise faizde değişikliğe gidilmedi.