Türkiye'nin 2018 vergi rekortmenleri açıklandı

Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Gelir vergisi beyanları önceki yıla göre yüzde 13,67, tahakkuk eden vergi ise yüzde 14,44 arttı.

Kurumlar vergisi beyanı yüzde 29,01, vergiler ise 38,61 arttı.

En fazla gelir vergisi ödeyen ilk iki kişi isimlerinin açıklanmasını istemedi. Üçüncü sırada 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı. İlk 100’de yer alanların 49’u İstanbul’dandı.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.

İlk 10 kurumun altısı banka oldu.