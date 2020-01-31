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Vizyon 2035 Nasıl Bir Ekonomik Kalkınma? Çalıştayı

Vizyon 2035 Nasıl Bir Ekonomik Kalkınma? Çalıştayı
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Vizyon 2035 Nasıl Bir Ekonomik Kalkınma? Çalıştayı", yarın ve pazar günü Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenecek.

Çalıştay yarın saat 09.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak.  Çalıştayın kapanış konuşmasını ise Pazar günü saat 16.00’da Başbakan Ersin Tatar yapacak.

Çalıştayın hedefleri arasında 2035 Genel Vizyon Bildirisinin ortaya konması, tematik çalıştaylardan elde edilen bulguların teyit edilmesi ve son halinin verilmesi, tematik vizyon bildirisinin birlikte yazılması, hedefler ve göstergeler üzerinde fikir birliğine varılması bulunuyor.

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