KIB-TEK’te örgütlü El-Sen, “iyi niyetlerinin suistimal edildiğini, süresiz grevin gündemlerinde olduğunu” açıkladı.

Açıklamada, geçen Ağustos ayında EL-SEN olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda yaşanan sorunlarla ilgili KIB-TEK yönetimine bir talepler listesi sunulduğu ve aralarında, enerji arz güvenliğinin sağlanması adına santral yatırımının yapılmasının da yer aldığı bu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda, eyleme gidileceğinin açıklandığı anımsatıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Sonrasında yaşanan süreçte, gerek KIB-TEK Yönetimi, gerekse kurumun bağlı olduğu Başbakanlık makamını elinde bulunduran Ünal Üstel, yine kamuoyu önünde bu taleplerin yerine getirileceği sözünü vermiş ve bununla ilgili bir takvimlendirme yapılmış; bu gelişme üzerine de sendikamız, muhataplarına güven duymadığını açıkça ifade etmekle beraber, son bir iyi niyet göstergesi olarak eylemini askıya almıştı.

Ancak gelin görün ki bu verilen sözler, tıpkı öncesinde defaatle verilip de yerine getirilmeyen diğer sözler gibi, kağıt üzerinde kalmıştır. Hâl böyleyken, bizler gerek ekmek teknemiz olan kurumumuzun geleceği için, gerekse halkımıza karşı sorumluluğumuz gereği, hem Başbakan Üstel’e hem de KIB-TEK Yönetimi’ne, verdikleri sözleri hatırlatma kararlılığındayız.

EL-SEN Yönetim Kurulu olarak az önce (dün gece) sona eren toplantımızda, taleplerimizle ilgili olarak Salı günü KIB-TEK yönetimi ile gerçekleştirilecek görüşmeden çıkacak sonuca bağlı olarak, süresiz grev dahil tüm yasal hakların kullanılması konusunda Başkan Ahmet Tuğcu ve Genel Sekreter Hüseyin Peksever’e tam yetki vermiş bulunuyoruz.”

El-Sen’in yazılı olarak kurum yönetimine ilettiğini açıkladığı talepler şöyle:

“KIB-TEK santrallerinin daha verimli kullanılabilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi için AKSA ile Temmuz 2023’te imzalanan KALECİK-III Sözleşmesi’nin iptali veya kamu yararı gözetilerek kapasitenin sadece ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kullanılacağı yeni bir sözleşme ile güncellenmesi.

Ağustos 2024’te söz verilen 80 milyon dolarlık santral yatırımı için derhal ihaleye çıkılması, yüksek maliyetli mobil doğal afet santrallerinin devre dışı bırakılarak enerji maliyetlerinin ucuzlatılması ve arz güvenliğinin sağlanması.

Bilançoların yasal sorumluluk çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılması.

.İş Güvenliği (İSG) Yasası amir hükümlerine uyularak, iş kazalarının ve bu kazalar sonucunda yaşanan ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçilmesi.

Santral binalarının ve trafo merkez binalarının deprem dayanıklılık testlerinin yapılması.

Kurumda çalışma barışının ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli kadro düzenlemelerinin yapılması,

Son 4 yılda faiz aflarından kimlerin yararlandırıldığının ve faiz affından doğan finans açığının nereden kapatıldığı veya karşılanacağının şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılması,

Altında KIB-TEK Yönetimi’nin de imzasının bulunduğu Toplu İş Sözleşmesi’ne harfiyen uyulması,

KIB-TEK Yönetim Kurulu’na nitelik kazandırılması için mali, teknik ve yönetici yeterliliği gözetilerek, uygun olmayan üyelerin değiştirilmesi,

Kurum hizmet binalarının inşa edilmesi.

Kurumla ilgili alınacak her türlü kararda, karar mercii yasa gereği KIB-TEK Yönetim Kurulu olmasına rağmen, ‘Başbakandan onay alınmadan işlem yapılamaz/Başbakana sormamız lazım’ mantığıyla hareket edilmesi hasebiyle, bir sonraki toplantının Başbakan Üstel nezdinde gerçekleştirilmesi.”