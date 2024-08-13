Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), yakıt pompalarında meydana gelen arızaların kötü yakıt kaynaklı olduğunu savunarak, kesin tespit için derhal yakıt tankerlerinden analiz yapılması gerektiğini kaydetti.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, Teknecik’te son 13 günde toplam maliyeti 2 Milyon TL’yi bulan 36 yakıt pompası ve 5 enjektör arızası meydana geldiği ifade edilerek, geçen 7 ayda bu tip sadece iki arıza olduğu belirtildi.

Açıklamada, “KKTC’deki elektrik üretimi için alarm zilleri 13 gündür sürekli çalıyor. Kötü ve kalitesiz yakıt, jeneratörlere ciddi zarar veriyor ve bakım ekiplerinin tüm gayretlerine rağmen sistemi çökme tehlikesi ile karşı karşıya getiriyor” denildi.

Yakıt pompası arızalarının ardından, şimdi de pistonlara basınçlı yakıt püskürten enjektörlerde birbiri ardına tıkanmalara bağlı arızlar başladığı kaydedilen açıklamada, “13 günde peşi sıra arızalanan 5 enjektör ile 15 nozzel KIB-TEK bakım ekipleri tarafından değiştirildi” bilgisi verildi.

-“Teknecik’te son bir haftadır yaşananlar tüm makinelerin devre dışı kalmasına neden olabilir”

Teknecik’te son bir haftadır yaşananların tüm makinelerin devre dışı kalmasına neden olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, enerji krizinin çok daha ciddi bir noktaya ulaşmasından “endişe” belirtildi.

Teknecik’te arızalar devam ederken jeneratörlerin sürekli olarak devre dışı kaldığı ifade edilen açıklamada, “Gerekli yatırımların yapılmamasından kaynaklanan üretimin yetersizliğine ek olarak, kötü yakıttan kaynaklanan sabotaj gibi arızalar, halka ilave kesinti olarak yansıyan üretim kaybının yanı sıra ciddi bir malzeme ve yedek parça sarfiyatına da neden oluyor” denildi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, her şeyin 26 Temmuz 2024 tarihinde 12 bin ton fuel oil yakıtın depolara aktarılması ile başladığı savunulan açıklamada, yakıt alımları ihalesiz yapılmaya başlandığından bu yana, KIB-TEK’e alınan yakıt kalitesi ile ilgili bağımsız laboratuvar sonuçlarının, El-Sen’in tüm ısrarlarına rağmen kamuoyundan gizlendiği ileri sürüldü.

-“Sağlık sorunları resmi yazıyla bildirildi”

Açıklamada, El-Sen yönetiminin, geçen hafta Teknecik bakım ve işletme ekiplerinin, yakıttaki farklı koku kaynaklı sağlık sorunları, nefes daralması, baş dönmesi, genizde ve ağızda yanma hissi, tat alamama gibi belirtilerin daha ağır sağlık sorunlarına yol açmasından duyulan endişeyi Başbakanlık, KIB-TEK Müdürlüğü, KIB-TEK Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi bir yazıyla bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, sendika yazısında, başta Çatalköy sakinleri olmak üzere tüm kamuoyunun yoğun tepkisini çeken yoğun duman çıkışına da işaret edilerek, hem sağlık hem de çevre sorunları yaşanmasına engel olacak adımların daha fazla gecikmeksizin ivedilikle atılmasının talep edildiği belirtildi.

Yazının, El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever imzasıyla 8 Ağustos Perşembe günü yönetime gönderildiği ifade edilen açıklamada, tanklardaki mevcut yakıt ve gelecek olan yakıt tankerlerinden, analiz prosedürlerine uygun olarak bağımsız bir laboratuvardan tahlil yapılması ve El-Sen veya El-Sen’in görevlendireceği en az bir kişinin bu sürece refakat etmesinin istendiği kaydedildi.

-“Makineler derhal durdurulup, bakım ve temizlikleri yapılmalı”

Kalitesi standart altında olan kötü yakıt nedeniyle makinelerde daha ağır hasarlar oluşabileceğine işaret edilen sendika yazısında, makinelerin derhal durdurulup bakım ve temizliklerinin ivedilikle yapılması gerektiği belirtildi.