Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yetkilileri, kanser hastaları için iş birliği kararı aldı.

EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre, KHYD ile bugün yapılan görüşmede, ilk etapta Elektrik Kurumu çalışanlarının KHYD için maaşlarından yapılan kesintilerin güncellenmesi adına çalışma yürütülmesi, ardından kuruma ait tüm veznelere bağış kutuları konulmasına karar verildi.

Açıklamada, ayrıca, yetkililerin detayları daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak bir sosyal sorumluluk projesinde birlikte çalışılması yönünde görüş birliğine vardığı kaydedildi.