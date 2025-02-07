Limasol sokakları bu akşam ELAM’ın yapacağı mültecilerin işlediği suçlara karşı yürüyüş ve anti-faşist örgütlerin ELAM’a cevaben “faşizme karşı” yürüyüşüne sahne olacak. Birbirine zıt iki grubun eş zamanlı düzenleyeceği yürüyüşler nedeniyle alarma geçen Limasol polisi, çevik kuvvetten (MMAD) ve diğer kazalardaki polis güçlerinden takviye aldı.

Politis’in haberine göre birbirine karşıt iki grupla ve kilit-kişilerle iletişime geçen polis, yasaya uyulması ve diğer insanları rahatsız etmemeleri koşuluyla yürüyüş yapabileceklerini ancak saldırı aleti bulundurmanın, maske/kapüşon kullanmanın, ırkçı veya hakaret içerikli slogan atmanın yasak olduğu ve müsamaha gösterilmeyeceği uyarısında bulundu.

Birbirine zıt iki grubun eşzamanlı yürüyüşlerine kolluk hizmeti verecek Rum polisi, yabancı uyruklulara ait mağazalar ve yabancı uyrukluların uğrak yeri olan kritik noktaları dikkate alarak hareket planı oluşturmaya çalışıyor.

Gazete Eylül 2023’te Limasol’da mültecilere karşı gerçekleşen “pogrom/kıyımın” (dinsel, etnik veya siyasi nedenlerle bir gruba karşı yapılan şiddet) henüz hafızalardan silinmediğine dikkat çekerek, benzer görüntülerin tekrarlanmaması için özellikle ELAM’ınki olmak üzere yürüyüş güzergahlarında güvenlik önlemlerinin artırılacağı, yolların özellikle paket servisçilere kapatılacağını yazdı.

Paket servisçiler arasında, bu akşam nasıl çalışacaklarına dair yoğun bir kaygı ve endişe hakim olduğu kaydedildi.

-"Maskelilere iki yıla kadar hapis, 3 bin euroya kadar para cezası"

Aynı gazete “Maskelilere İki Yıla Kadar Hapis… Miting ve Gösteri Düzenlenmesine Yönelik Yasa Tasarısını Açıklıyoruz - Şartlar, Yasaklar ve Cezalar” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum Bakanlar Kurulu’nun Çarşamba günkü toplantısında, miting ve gösterilere sınır ve denetim getirilmek gerekçesiyle bir yasa tasarısı onayladığını yazdı.

Habere göre “Kamu Miting ve Yürüyüş Yasası, 2025” isimli yasa tasarısı, polisin düzeni sağlamak için bir miting ya da yürüyüşe ne zaman ve nasıl müdahale edip dağıtabileceğini düzenliyor. Cezai suç ve cezaların da öngörüldüğü tasarıda polise, barışçıl olmaktan çıkan miting ya da gösteriyi dağıtma yetkisi verilirken, kişilerin yüzlerini herhangi bir şekilde kapatmaları/gizlemeleri suç kapsamına alınıyor.

Kişilerin herhangi bir şekilde kimliklerini gizlemeleri ya da karakteristiğini tanınmayacak şekilde değiştirmeleri suç kapsamına alınıyor ve bu suçtan mahkum olunması halinde iki yıla kadar hapis veya 3 bin euroya kadar para veya her iki cezaya birden çarptırılmaları öngörülüyor. Aynı cezalar, dağılma kararından sonra gizlenerek ya da karakterlerini değiştirerek eyleme devam edenler için de uygulanacak.