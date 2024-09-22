Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ve Creditwest Bank iş birliğinde bu yıl ikincisi yapılan “Emeğimle Üretiyorum Gülümseyin Çekiyorum” adlı fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, fotoğraf yarışmasının sonuçları Creditwest Bank Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle açıklandı. Jüri tarafından katılımcıların fotoğraflarının değerlendiği yarışmada, ilk 12’ye kalan finalistlerden; birincilik ödülü (25 bin TL) Şerif Özege’ye, ikincilik ödülü (15 bin TL) Şaziye Kofalı Türk’e, üçüncülük ödülü (10 bin TL) Osman Konya’ya; mansiyon ödülleri (7 bin 500 TL ve 5 bin TL) Cem Cengiz ve Nejla Şahan’a verildi. Üreticilerin 165 fotoğrafla katıldığı yarışmada, ilk 12’ye kalan üreticilere teşekkür plaketi ve çektikleri fotoğraflar çerçeveletip hediye olarak takdim edildi. Açıklamada, finalistlerin fotoğraflarının Creditwest Bank’ın 2025 takviminde yer alacağı da belirtildi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, “üreticiliğin bir varoluş biçimi” olduğunu ifade ederek, yarışmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Fotoğraf Sanatçısı Yıltan Taşçı ise bu tür etkinliklerin, sanatın ve üretimin önemini ortaya koyduğunu belirterek, bu tür yarışmaların devam etmesi temennisini dile getirdi.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, projenin üretim ve sanatı başarıyla bir araya getirdiğini ifade ederek tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.