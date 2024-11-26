Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın 5 kilogram ile Karpaz bölgesindeki Kaleburnu, Sipahi, Yenierenköy’e düştüğünü bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, dün 08.00 ve bugün 08.00 saatleri arasındaki 24 saatlik sürede meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Kaleburnu, Sipahi, Yenierenköy 5 kg, Yeşilırmak 3 kg ve Dipkarpaz, Yakın Doğu Üniversitesi, Zafer Burnu 2 kg”