Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 36 kg ile Akdeniz'de kaydedildiğini açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi, dün 8.00'den bugün 8.00'e kadar ölçülen yağış miktarlarını duyurdu. Açıklamaya göre, metrekareye Ziyamet'te 25; Yenierenköy'de 22; Çamlıbel'de 19; Yeşilırmak'ta 12; Kozanköy'de 10; Kalkanlı'da 9; Selvilitepe, Koruçam, Dipkarpaz ve Çayırova'da 7; Türkeli ve Gaziveren'de 5; Taşkent, Karaoğlanoğlu ve Sipahi'de 4 kg. yağış düştü.

Diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 ile 3 kg/m² arasında yağış kaydedildi.

Editör: Kıbrıs Genç Tv