Eylem: “Kıbrıs Türk toplumu rızasına kendi karar vermiştir, vermeye devam edecektir” Eylem: “Kıbrıs Türk toplumu rızasına kendi karar vermiştir, vermeye devam edecektir”

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. Buna göre en fazla yağış, 62 kg/m² ile Boğaz’da kaydedilirken, Lapta’da 61 kg/m², Karaoğlanoğlu’nda ise 51 kg/m² yağış ölçüldü. Çamlıbel ve Selvili Tepe 37 kg/m², Alevkaya 25 kg/m², Girne 24 kg/m², Beylerbeyi 22 kg/m², Dipkarpaz ve Kozanköy ise 20 kg/m² yağış aldı. Yeşilırmak, Gaziveren, Taşkent, Kalkanlı, Akdeniz ve Gönyeli bölgelerinde 17 kg/m², Doğancı’da 16 kg/m², Lefke ve Türkeli’de ise 15 kg/m² yağış kaydedildi. Diğer bölgelerde ise 0.5 ile 15 kg/m² arasında yağış gerçekleşti.