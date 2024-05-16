Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Engelli Hakları Çalıştayı’nda fırsat verildiği takdirde engellilerin yapabileceklerine dikkat çekilerek, toplumda engelli bireylere eşit yaşam koşulları sağlanması için atılması gereken adımlar ele alındı.

İlk defa bu kadar kapsamlı bir şekilde ve uzmanlar eşliğinde KKTC’de engellilik konusunun ele alınacağı vurgulanan Çalıştay’da, Çalıştay raporunun ileride yürütülecek çalışmalarda bir yol haritası olacağı kaydedildi.

Çalıştay sonuçlarının rafa kaldırılmaması ve somut adımlarla desteklenmesi çağrısında bulunulan Çalıştay’da, toplumda farkındalığın önemine vurgu yapıldı.

1’inci Engelli Hakları Çalıştayı, Girne Merit Royal Diamond Hotel’de saat 10.00 itibarıyla başladı.

Çalıştay’da ülkedeki engelli vatandaşları sorunları ve talepleri, “Yasal düzenlemeler”, “Erişebilirlik ve Sürdürülebilirlik”, “İstihdam, Yardımlar ve Kurumlar Arası İş birliği” ile “Engelli Bireylerin Aile ve Toplumda Görünürlüğü” olmak üzere 4 ana başlıkta 3 oturumda ele alınıyor.

Oturumların tamamlanmasının ardından Çalıştay’ın kısa raporu katılımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacak.

Çalıştay’ın açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt birer konuşma yaptı.

- Sibel Tatar: “Sorun engelli olmak değil, engelliye engel olmak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve proje öncüsü Sibel Tatar, burada yaptığı konuşmada, Çalıştay’a katılımın yüksek olmasından duyduğunu memnuniyeti ifade ederek, duyarlı davranış gösteren herkese teşekkür etti, toplumda yapılması gerekenlerin yapılmamasının ana sebebinin duyarlı olunmaması olduğunu kaydetti.

Sibel Tatar, ülkede yapılan çalıştayların çok önemli olduğu ancak rafa kaldırılan raporlardan öteye gidemedikleri tespitinde bulunarak, Engelli Hakları Çalıştayı için yapmış oldukları kamu spotlarının amacının verilen mesajlarla sonuç bildirgelerinin daha dikkat çekmesi ve farkındalık yaratması olduğunu kaydetti.

İçinde bulunulan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda yapılması gerekenlerin farkına varılması ve adım atılması gerektiğini belirten Tatar, bu kapsamda kendisiyle çalışan herkese teşekkür ederek, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluş temsilcileri olmak üzere 20’den fazla kişiyle en az 6 toplantı yaptıklarına işaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Cumhurbaşkanlığında engelli kadınlara ve engelli çocuk annelerine yönelik düzenlenen yemekte, engelli bireylere karşı yapılan yabancılaştırma ve erişebilirlik engelleri gibi kendisine iletilen sıkıntılara dikkat çekti.

Sibel Tatar, sağlıklı bireylerle engelli bireylerin aynı yaşam koşullarından faydalanabileceği bir ortamı yaratmak için uğraştıklarını kaydederek, Çalıştay’ın en büyük sebebinin bu olduğunu ve bunun başarılmasının zor olmadığını belirtti.

- “Milletvekilleri engellilerin de vekilidir”

Bu konuda yasal çalışmayı yapacak milletvekillerinin Çalıştay’da yeterli sayıda bulunmamasına da sitem eden Sibel Tatar, engelli konusunun ülkedeki en önemli sorunlardan biri olduğunu ve milletvekillerinin engellilerin de vekili olduğunu vurguladı.

Sibel Tatar, engellilerin istihdamı, Engelliler Dairesi’nin kurulması, Özel Eğitim Yasası’nın henüz geçmeyen tüzükleri, engelli maaşları gibi başlıca sıkıntılara değinerek, 2023 yılı sonu hayata geçirileceği müjdesi verilen Engelli Yaşam Evi’nin bu yıl kullanılabilir ve donanımlı bir vaziyette açılması temennisinde bulundu.

Engellilerin topluma emanet olduğunu vurgulayan Tatar, sorunun engelli olmak değil, engelliye engel olmak olduğunu kaydetti.

Sibel Tatar, engelli sorunlarına farkındalık çağrısında bulundu.

- Dinçyürek: “Farkındayız ve çalışıyoruz”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, Engelli Hakları Çalıştayı’nda tüm paydaşların yer alıyor olmasının önemine dikkat çekerek, Çalıştay’ın ciddi sonuçlar doğuracağına inanç belirtti.

Dinçyürek, ülkede engelli hakları konusunda günde güne gelişmeler olduğunu kaydederek, bu gelişmelere ivme katacak ve bir yol haritası oluşturulmasını sağlayacak olanın söz konusu Çalıştay olduğunu ifade etti, katkı koyan herkese teşekkür etti.

İlk milletvekili döneminde üniversite ve sivil toplum örgütleriyle hazırlayarak Meclis’e sunduğu Özel Eğitim Yasası’nın kadük olduğunu hatırlatan Dinçyürek, yeni dönemde Eğitim Bakanı ve Başbakan ile görüşerek bu yasayı yeniden gündeme aldıklarını kaydetti. Dinçyürek, ancak bunun yeterli olmadığını yasanın günlük hayatta karşılığının bulabilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı olarak göreve başladığında, engellilerin sağlığa erişiminin kolaylaştırılması için bir komite kurduğunu ve düzenli toplantılar yaptıklarını anımsatan Dinçyürek, “Farkındayız ve çalışıyoruz.” dedi.

Maluliyet tespitleri konusunda yaşanan sıkıntılar hakkında da konuşan Bakan Dinçyürek, engellilik kriterlerine ilişkin önceden başlayan çalışmalara hız verdiklerini söyledi, ilgili tüzüğün yürürlüğe girmesi için hızlı adımlar atacaklarını bildirdi.

- “Devlet yasasına sahip çıkmalı”

Yasa yapımının önemli olduğunu ancak uygulanmadığı takdirde de neler yapılacağının yasal düzenlemelerde yer alması gerektiğini kaydeden Dinçyürek, bugün yapılacak tartışmalarda bu konuların da ele alınmasını talep etti.

Yasanın öngördüğü her 100 istihdamdan dördünün engelli olması hükmünün, son Ünal Üstel hükümeti dışında hiçbir hükümet tarafından uygulanmadığını belirten Bakan Dinçyürek, devletin mükellefiyetini yerine getirmediği bir konuda özel sektöre nasıl denetleme yapılabileceğini sordu.

Dinçyürek, “engelliye fırsat tanırsanız neler yapabileceğini hayal bile edemezsiniz” diyerek, sevginin her engelli aşacağını vurguladı.

- Akdeniz: “Engellilerle ilgili konularda söz hakkı engellilerin olmalı”

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ise konuşmasında, engelliler ile ilgili konularda engellilerin söz hakkı olması gerektiğini kaydederek, bunun kendilerine bir lütuf olarak sunulması yaklaşımını eleştirdi.

Akdeniz, bugün engellilerle ilgili sorunların engellilerin hizmet aldığı kurum yetkilileri tarafından bilimsel bir temelde ele alınacak olmasından duyduğu heyecanı ifade ederek, Çalıştay’ın bugüne kadar atılan adımları bir üst noktaya çıkaracağı temennisinde bulundu.

Engellilere ilişkin kapsayıcı yasa çıkarılmasının ve engellilerin düzenli hizmet alabileceği bir yapı kurulmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Akdeniz, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Bugüne kadar dernekler nezdinde çalışmalar yaptıklarını ancak Cumhurbaşkanlığı nezdinde oluşturulan komiteyle artık kendilerine ait bir masa olduğunu hatırlatan Akdeniz, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Engelli bireyler için daha çok çaba harcanması çağrısında bulunan Akdeniz, bu toplumda engellilere eşit koşullar yaratıldığında, engellilerin kendisini, ailesini ve ülkesini temsil edecek boyutlara geldiğini vurguladı.

- Başkurt: “Çalıştay’a 50 gruptan 120 katılımcı katkı koyuyor”

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt ise konuşmasında, devletlerin yapacakları düzenlemelerle, engelli bireylerinin toplumsal ve sosyal ortamlara katılımlarına engel olacak durumları ortadan kaldırmak ve sosyal yaşam entegrasyonlarını sağlamakla yükümlü olduklarını vurguladı.

Ülkede engellilik alanında yapılan çalışmalara bakıldığında arzu edilen noktada olunmadığının görüldüğünü kaydeden Başkurt, ilk defa engellilerle ilgili bir Çalıştay’da bu kadar geniş kapsamlı paydaşın yer aldığını belirtti, Çalıştay’da 50 farklı gruptan 120 katılımcının yer aldığı bilgisini verdi.

Çalıştay’da hazırlanacak raporun engelli bireylerin ve bütün toplumun yararlanması adına engelleri ortadan kaldıracak koşulları yaratılmasına katkı sağlayacağını belirten Başkurt, raporun gelecek çalışmalara yol gösterici olmasını diledi, katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

1. Engelli Hakları Çalıştayı, konuşmaların ardından FODER “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisinin açılışı ve oturumlarla devam etti.