UBP Girne İlçe Başkanı İbrahim Erbildim, Ulusal birlik partisinin 23. Olağan Genel Kurultayı’nda genel başkanlığına yeniden seçilen Başbakan Ünal Üstel’i tebrik etti, sonuçların hayırlı olmasını temenni etti.

UBP Girne İlçe Başkanı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün yapılan 23. Olağan Genel Kurultayı’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İbrahim Erbildim’in açıklaması şu şekilde:

“21 Eylül’deki 23.Olağan Genel Kurultay seçimimizi tamamlamış bulunmaktayız. Genel Başkanımız ve Başbakanımız sayın Ünal Üstel rekor bir oy ile yeniden genel başkan seçilmiştir. Kendisini bir kez daha yürekten tebrik eder, partimize, devletimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

23. Olağan kurultay sonucu ile istikrarla yola devam diyoruz. Ulusal Birlik Partisi’nin her zaman güçlü bir parti ve tek yumruk olduğunu bir kez daha bu seçimde görmüş olduk.

Bu kurultay sürecinde kaybedenin olmadığını, bu süreçten sonra kırgınlıkların küskünlüklerin ortadan kaldırılması için parti bütünlüğü adına Girne ilçesi başta olmak üzere gerekeni yapacağımıza ve bundan sonraki süreçlerde de diğer örgütlerimizle birlikte özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve yerel seçimlerde de partimizin en güçlü şekilde iktidara götüreceğimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğimize olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Genel başkanımız ve Ɓaşbakanımız sayın Ünal ÜSTEL önderliğinde İktidarda devam İstikrarla yola devam”

Editör: Kıbrıs Genç Tv