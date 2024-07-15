T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin Kıbrıs Türk Kızılay’ı iş birliğiyle “Her damla kan, bir can kurtarır” sloganı ile gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Ülkedeki kan ihtiyacına cevap verebilmek amacı ve dayanışma bilinci ile düzenlenen kampanyaErcan Havalimanı (Giden yolcu bölümü) ile Taşyapı İnşaat Şantiye bölümünde gerçekleştirildi.

Kampanyaya T&T Havalimanı İşletmeciliği, Taşyapı, Kaner Şirketler Grubu, İstanbul Handling, gümrük, sağlık, emniyet mensupları ile Ercan Havalimanı’ndaki kurum ve kuruluşların çalışanları ile yolcular katıldı.

Kan kampanyasına katılanlar herkesin kan vermesi gerektiğini ifade ederek, sağlıklı her bireyi kan vermeye çağırdı.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, T&T ailesi olarak Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile ortaklaşa gerçekleştirecekleri kan bağışı kampanyasının bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen ise; Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına gösterilen yoğun ilgi ve duyarlılıktan dolayı herkese teşekkür etti.