Ercan Havalimanı’nda 2023 ile 2024’ün ilk yedi ayına göre yolcu ve uçak sayılarındaki artışlar yaşandı.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs adasının en büyük havalimanı konumundaki yeni Ercan Havalimanı’nda Ocak- Temmuz 2023 ile Ocak- Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan ilk 7 aylık dönemde yolcu sayısında yüzde 25.88, uçak sayısında ise yüzde 15.52 artış yaşandı.

2023’ün Ocak- Temmuz tarihleri arasında eski Ercan Havalimanı’nı 14 bin 467 uçağa hizmet verirken, yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesi ile birlikte Ocak- Temmuz 2024 tarihleri arasında bu sayı yüzde 15.52 artış göstererek 16 bin 713’e ulaştı.

Yolcu sayısına bakıldığı zaman ise eski havalimanını Ocak - Temmuz 2023 tarihleri arasında 2 milyon 71 bin 874 yolcuya hizmet verirken, yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesinin ardından Ocak ile Temmuz 2024 döneminde 2 milyon 608 bin 7 yolcu gelişi ve gidişi yaşandı.

- Gelen ve giden yolcu sayısında temmuz ayı başı çekiyor

Ocak- Temmuz 2023 döneminde yolcu sayısına bakıldığı zaman en fazla artış Temmuz ayında yaşandı. Temmuz 2023’de Ercan Havalimanı 367 bin 393 yolcu ağırladı.

2024’ün ilk yedi ayında ise havalimanına gelen ve giden yolcu sayısında temmuz ayı yine başı çekiyor. Temmuz 2024’te Ercan Havalimanı’ndan 426 bin 60 kişi yolculuk yaptı.