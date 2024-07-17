Polis tarafından Ercan Havalimanı’nda yapılan operasyonda bir kişinin tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 300 ABD Doları ve 100 euro tespit edildi.

Bu sabah saat 03.00 sıralarında yapılan operasyonda, S.G.(E-37)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tespit edilen paralar emare olarak alındı, şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğu uyarısında bulunarak, tespit edilen paraların seri numaralarını paylaştı:

“Sahte 100 ABD Dolarlarının seri numaraları:

PH27520149B

PH27520155B

Sahte 50 euro’ların seri numaraları:

SE2227248219

VA2566721487”

Polis’ten yapılan açıklamada, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100 ABD Doları ile 50’lik euro bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısında bulunuldu.