Türkiye Büyük Millet Meclisi KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i telefonla arayarak Meclis Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı kutladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin üç devlet bir millet şiarıyla hareket etmesinin önemi vurgulanırken, üç ülke Meclis’inin dostluk ve kardeşlik bağları ile bir birine sımsıkı bağlı olduğu vurgulandı.

Yeni dönemde de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi başta olmak üzere KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin Uluslararası temsiliyeti için işbirliğinin devam edeceği ifade edilen görüşmelerde, TBMM ve Azerbaycan Milli Meclisi’nin Kıbrıs Türk halkının daima yanında olduğunu belirtildi.

Erdem, Feyziyev ve Ayrım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e görevinde başarılar diledi.