Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin, "Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum." İfadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail'in, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum." dedi.

-"Yakın takipçisi olacağız"

Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacaklarını ve sürece katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

-TC Dışişleri: Bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, şunlar kaydedildi:

"Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz. Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz"