Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Masal) denilen mavi vatandaki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin mazlum ve mağdurların hamisi kimliğiyle ilelebet payidar olacağını vurgulayarak, "Türk milleti, daha nice asırlar boyunca tarih yapmaya, tarih yazmaya, tarihe istikamet çizmeye devam edecektir. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak, şanlı ordunun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ettiğini belirten Erdoğan, "Milletimizin göz bebeği olan Silahlı Kuvvetlerimizi daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Geçen hafta Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak çeşitli deniz platformlarını hizmete aldık. Aksaz Tersane Komutanlığımızın açılışında Piri Reis denizaltımızı hizmete verdik. Hızır Reis denizaltımıza bayrak çektik. Murat Reis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerini başlattık. Ayrıca 2-3-4 numaralı akaryakıt gemilerimiz ile 3 bin tonluk denizaltı havuzunu donanmamızın istifadesine sunduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip denizaltı projesini adım adım hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Hızır Reis denizaltımızı 2025 yılında, Murat Reis denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 3 denizaltımızı da inşallah 2029 yılına kadar tamamlayacağız. Böylece, muadillerine göre üstün vasıflara sahip 6 modern denizaltımızı Deniz Kuvvetlerimizin saflarına katmış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin denizinin ufku kadar olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim tüm hedeflerimize çıkıp birileri 'hayal' diyebilir. Birileri mavi vatanı masal olarak görebilir. Birileri Türkiye'yi maceracı olmakla, macera aramakla itham edebilir. Birileri milletimizin vizyonunu 782 bin kilometrekareyle sınırlandırmaya çalışabilir. Hatta 'Türkiye'nin Libya'da, Somali'de, Katar'da, Irak'ta, Balkanlar'da, Asya'da, Afrika'da ne işi var?' diyen işgüzarlar da çıkabilir. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye'nin vizyonundan, Türkiye'nin mücadelesinden rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz bunların hiçbirine kulak asmayacağız. Önümüze bakacağız, gözümüzü bir an olsun ufuktan ayırmayacağız. Türk dış politikasına Ankara eksenli bakmak yerine Batı başkentlerinin penceresinden bakanların tezviratlarına aldırmayacağız."

- "'Milletimiz ne der?' yaklaşımıyla politikamızı belirledik"

Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi pergelin sabit ucunu ülkenin çıkarlarına sabitleyeceklerini, diğeriyle tüm dünyayı kuşatacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "360 derecelik bakış açısıyla meselelere yaklaşacak, olabilecek en geniş perspektifle gelişmeleri değerlendireceğiz. Doğu ile ilişkilerimizi güçlendirirken Batı ile köklü işbirliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Daha bir asır önce bir arada yaşadığımız halklarla bugün aramızda sınırların olması, gönül coğrafyamızdan kopacağımız anlamına gelmez. Biz, dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir ülkeyiz. Biz aynı zamanda Çanakkale Şehitliği'nde Gazze'nin, Halep'in, Şam'ın, Kudüs'ün Gümülcine ve Bağdat'ın evlatlarını misafir eden bir ülkeyiz. Komşumuz Irak ile İran ile Suriye ile 4 asır yönetimimiz altında olan Filistin ile ilgilenmemizi eleştirenler art niyetli değilse, cahildirler. 'Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Katar'da ne işi var?' demek, açık söylüyorum, tarihimize yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. 'Türk askerinin Kosova'da, Libya'da, Somali'de ne işi var?' demek tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yönünü sadece Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamayacağını vurgulayarak, "Türkiye, Doğu ve Batı ile ilişkilerini eş zamanlı bir şekilde geliştirirse güçlü, müreffeh, itibarlı ve etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'ye fayda değil, zarar verir, denklem dışına atar. Dolayısıyla biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Tam aksine, hem bunlarla hem de diğer kuruluşlarla ilişkilerimizi 'kazan-kazan' temelinde geliştirmek durumundayız." ifadesini kullandı.

Son 22 yılda hep bu anlayışla hareket ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklı coğrafyalarla ilişkilerimizi geliştirirken, 'Acaba birileri ne der?' diyerek değil, 'Milletimiz ne der?' yaklaşımıyla politikamızı belirledik. Bundan sonra bu şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mavi vatana verdikleri öneme vurgu yaparak, "'Masal' denilen mavi vatandaki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceğiz. Ege'de, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarları neyi icap ettiriyorsa, kimseden icazet almadan, kimin ne dediğine bakmadan, azim ve kararlılıkla onu hayata geçireceğiz." diye konuştu.

- "Mavi vatanımızın müdafaasında sizler çok kritik roller üstleneceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerin en yiğidi, orduların en şanlısı olan Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar güçlü bir yapıya sahipse, elbette bunda Deniz Harp Okulu'nun çok müstesna bir yeri olduğuna dikkati çekerek bahriyelilere şöyle seslendi:

"Sizlerin de katılımıyla ordumuzun bugün dünden çok daha güçlü hale geldiğine inanıyorum. Mavi vatanımızın müdafaasında sizler çok kritik roller üstleneceksiniz. Türkiye'ye ve mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimize önemli hizmetlerde bulunacaksınız. Şunu lütfen unutmayın; tarih yazan, tarih yapan bir milletin evlatlarısınız. Bağımsızlığını, ödediği ağır bedellere borçlu bir ülkenin vatandaşlarısınız. Ailelerinizle birlikte milletimiz de sizin eğitiminiz için, birer bahriyeli olarak yetişmeniz için büyük fedakarlıklar gösterdi."