Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnsani yardım tırlarımız Gazze'ye ulaşmaya başladı." dedi.

Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, iki yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adımın geçen günlerde atıldığını anımsattı.

Ateşkes mutabakatı sonrası buruk da olsa, gönülleri yaralı da olsa Gazzelilerin ilk defa rahat bir nefes aldığını belirten Erdoğan, çocukların yüzlerinin güldüğünü, İsrail'in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen sivillerin, zorla çıkarıldıkları yerlere geri döndüğünü söyledi.

"Gazze'ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı." diyen Erdoğan, bunların iki yıllık zulümden sonra umut veren, kalplere inşirah veren gelişmeler olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, ateşkes anlaşmasıyla her şeyin bitmediğine işaret ederek, "Şimdi çok daha büyük bir imtihan, İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. İkincisi, Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır." diye konuştu.

-AFAD'dan yardımlarına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Gazze'ye yönelik yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 16 gemi, 14 uçak ile toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesinin sevk edildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 27 Temmuz 2025 tarihinden beri 333 tır malzemenin Gazze'ye geçişi sağlanmıştır. 8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu çerçevede, 100 tır malzeme, AFAD koordinasyonu, Türk Kızılayı ve ülkemizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gönderilen insani yardımların da bulunduğu sevkiyat kapsamında Mısır Kızılayı işbirliğiyle Mısır'ın El Ariş şehrinden Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırılmıştır. 13 Ekim 2025 tarihinde ülkemize ait 17 tır gıda, 3 tır battaniye yardımı ile ayrıca ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır. AFAD olarak, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ediyoruz."