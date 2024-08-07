Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Erenköy’ün, direnişin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bayar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Erenköy direnişinin 60’ıncı yıl dönümünü onur ve gururla anıyoruz. Erenköy, direnişimizin önemli bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Türk’ünün Anadolu’ya açık tek penceresi durumunda olan Erenköy bölgesi, TMT’nin en önemli ikmal merkezi idi. İlk bereket buradan başladı ve diğer Sancaklara buradan ulaştırıldı. Erenköy, Bozdağ, Mansura, Alevkaya ve Selçuklu köylerinden oluşan ve yaklaşık 900 nüfuslu bu bölge 5 km’lik sahil şeridine ve 30 km karelik bir alana sahipti.

21 Aralık 1963 Kanlı Noel Rum saldırılarının başlaması üzerine Türkiye’deki üniversiteli Türk gençleri diğer bazı kardeşlerimizle birlikte, gruplar halinde Erenköy’e çıkarak vatan savunmasına koştular.

Anavatan’a açılan ikmal kapısını ve sahil şeridini ele geçirmek için Grivas Komutasındaki Rum ve Yunan birlikleri üstün bir kuvvetle bölgeyi kuşatma ve saldırıya geçince; 500 üniversiteli genç mücahit ile 200 kadar yerli mücahit, kahramanca bölgelerini savundular. Karadan ve denizden ağır silahlarla ve üstün kuvvetle başlatılan düşman saldırıları karşısında 7 Ağustos 1964 akşamı Mansura, Bozdağ, Selçuklu ve Alevkaya mevzi ve birlikleri Erenköy’e çekilmek zorunda kaldı.

8-9 Ağustos’ta düşman son darbeyi vurmak ve buradaki kardeşlerimizi yok etmek için taarruzu hızlandırdı. Ankara’ya son mesajın ulaştırılması üzerine Türk savaş uçakları düşman hedeflerini stratejik noktaları, hücum botlarını bombalayıp birliklerinin büyük bir bölümünü yok etti. Bu arada Cengiz Topel’in uçağı isabet aldı. Paraşütle atlayan, Cengiz Topel esir alındı. Ancak ağır işkence ile şehit edildi.

Anavatan’ın sınırlı da olsa Erenköy’e müdahalesi Kıbrıs Türk halkının direnişine büyük bir güç ve moral kazandırdı. Geleceğe daha büyük bir güvenle bakmasını sağladı. İlk Bayraktar Rıza Vuruşkan emekli olmasına rağmen gönüllü olarak Erenköy’e koştu. Aynı şekilde Rauf R. Denktaş da Erenköy’de idi, BM Barış Gücü'nün hiç bir etkisi ve Rum saldırılarının önlenemediği açıkça bir kez daha görüldü.

Şanlı Erenköy direnişinin 60’ıncı yıl dönümünde Erenköy şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizle şehit pilot Cengiz Topel’i rahmetle anarız. Kahraman Erenköy gazilerimizi, göçenleri rahmetle, hayatta olanları sevgi, saygı ve şükranla anarız.”