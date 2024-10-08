Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyla medya hesabından yaptığı açıklama ile yaşanan krizi eleştirdi.

Erhürman şunları kaydetti:

"Dün akşam Sn. Töre Meclis'teydi. Meclis açılmadı.Bugün Sn. Tatar kendi deyimi ile "Meclis'i açma krizi" dolayısıyla seyahatini yarıda kesip adaya döndü. Döneli bir saat kadar olmuştur herhalde! Ama Meclis hala açılmadı.İkna süreçlerinin devam ettiği söyleniyor. Memleketin en üst düzey yetkilileri "kriz çözmek" için insan üstü bir çaba harcıyor!

Kriz ne? 29 milletvekili olan "hükumet"in kendi gösterdiği adaylara verecek 26 oyu bulamaması. Onu geçtim oylamayı başlatmak için Meclis'i açamaması.

Hiç kimse telaşlanmasın. Ülkemizin en üst düzey yetkilileri bu sorunu eninde sonunda çözüp hepimizi bu "doğal afet"ten kurtaracak, huzur ve güven ortamını tesis edecek yolu bulacaklardır elbette"