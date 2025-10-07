Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 20 Ekim’de kardeşliğin hüküm süreceği yeni bir dönem başlatacaklarını kaydetti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman “Surlariçi Halk Buluşması” etkinliğinde bölge halkıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Etkinliğe Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ve milletvekilleri de katıldı.

Konuşmasına “Çocuklarımız bizim yaşadıklarımızı yaşamasın diye burada toplananlar var. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz” diyerek başlayan Erhürman, şunları kaydetti:

“Bu topraklarda yaşayan herkes —ister Karpaz’da, ister Lefkoşa Surlariçi’nde; ister Türkiye’den, İç Anadolu’dan, Güneydoğu Anadolu’dan, Ege’den, Akdeniz’den gelsin— nerede doğarsa doğsun, artık bir karar verildi. Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a: Bu saatten sonra bu ülkede kardeşlik hüküm sürecek. 20 Ekim’de kardeşliğin hüküm süreceği dönemi başlatıyoruz.”

Geçmiş 5 yılın boş geçtiğini de savunan Tufan Erhürman, “Beş sene boyunca müzakere bile olmadı. Kapı açılsın, insanlar biraz daha dolaşım özgürlüğüne sahip olsun diye mi uğraştı? Hayır! Dört Cumhurbaşkanımızın dördü döneminde de kapılar açıldı; ilk kez kapı açılmayan bir dönemi geride bırakıyoruz” diye konuştu.

“Karma evliliklerden doğan” çocukların AB vatandaşlığı hakkını alabilmek için görüşme masasında uğraşılmadığını söyleyen Erhürman, “Annesi babası TC kökenli çocuklarımızın dolaşım özgürlüğü için uğraştı mı? Hayır, görüşme bile yapmadı” dedi.

-“Bizi ülkemize ve çocuklarımıza duyduğumuz sevgi birleştiriyor”

Ülkede çetelerin kol gezdiğini, esnafı taradığını, güneyle kuzey arasında uyuşturucu ithalatıyla ihracatının başını alıp gittiğini söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Uyuşturucu kullanımı çok küçük yaşlara indi. İnsan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı aldı başını gitti. Peki bu arkadaş ne yaptı? Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu toplayıp ‘Önlem almalıyız’ bile demedi. Son günlerde asılan pankartları gördünüz mü bilmem. Her ilçeye bir hastane yapacakmış, hemşire getirecekmiş! Peki, bu beş sene içinde kanser hastaları ilaç bulamadığında bu arkadaşın ağzından bir cümle duydunuz mu? Beş senedir bunları yapmak istedin de biz mi mani olduk? Yoksa üçlü koalisyon mu engelledi?”

Anlatacak hiçbir şeylerinin olmadığına da söyleyen Erhürman,“Beş sene boyunca 'Şu taşı şu taşın üstüne koydum' diyebileceği bir icraatı yok. Önümüzdeki beş seneyle ilgili de bir planı yok, durmadan bizimle uğraşıyorlar” diye konuştu.

Erhürman, bu memleketteki tüm çocukların kendi çocukları olduğunu da kaydederek, “Hiçbirinin gücü, çocuklarımızı birbirine düşürmeye yetmedi, yetmeyecek” diyerek şöyle devam etti:

“İnsanlarımız artık kararını verdi. Bu halk kararını verdi, kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhurbaşkanlığı tarafsız bir makamdır, bütün halkı temsil eder. Bizi ülkemize ve çocuklarımıza duyduğumuz sevgi birleştiriyor. Cumhurbaşkanlığına tarafsız biri gidiyor.”

-Harmancı: “Bu beş yıllık dönem, çürüme ve yozlaşma dönemi olarak tarihe geçmiştir”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinlikte yaptığı konuşmada, “Yürekleri birleştiren, kalpleri birleştiren yol arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Çok az kaldı… Çürüme dönemini durduracağız. Bu beş yıllık dönem, çürüme ve yozlaşma dönemi olarak tarihe geçmiştir” diye konuştu.

Harmancı, Cumhurbaşkanının sadece yaptıklarıyla değil, sustuklarıyla da tarihe geçtiğini savunarak şöyle devam etti:

“Bu ülkede çocuklarımızın hakları yenirken susan, suça ortak olmuştur. 19 Ekim akşamı sadece bir Cumhurbaşkanı seçmiyoruz, bir lider seçiyoruz. Bu lider, toplumu doğduğu yere göre bölmeyen; insanları sadece oydan ibaret görmeyen; ekonomik durumuna göre onlara davranmayan; günü geldiğinde değil, her gün halkının sesini duyan, sözünü söyleyen bir lider olacak.”

Mehmet Harmancı, bu toplumun birleşmeye, birleşerek umudu büyütmeye ihtiyacının olduğunu söyleyerek, “Görüyoruz, bir araya gelen sahte koalisyonlarını, çıkar birlikteliklerini. Bizim ihtiyacımız olan, çocuklarımızın geleceği için bir araya gelmektir” dedi.

Değişime çok az kaldığını kaydeden Harmancı, “Bu ülkede Anayasa çiğnenirken bir Cumhurbaşkanı susuyorsa, unutmamamız gerek. Eğer bu ülkede çocuklarımız güneye geçemiyorsa ve bir Cumhurbaşkanı susuyorsa, unutmamalıyız. Asla geçmişe takılmadan, bu birlikteliği 19 Ekim akşamı zafere taşıyacağız” diye konuştu.

-Barçın: “Yeni bir geleceğe hep birlikte imza atacağız”

Etkinlikte konuşan CTP Lefkoşa İlçesi Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, “Bu akşam, tarihi Surlariçi’nin bu güzel atmosferinde, Cumhurbaşkanı adayımız Tufan Erhürman’ın halk buluşması etkinliğinde sizlerle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Surlariçi’nin sadece taş ve topraktan ibaret bir yer olmadığını söyleyen Barçın, şöyle devam etti:

“Burası, hangi kökenden olursa olsun bu ülkeyi yurt bilmiş, omuz omuza yaşamayı öğrenmiş, emeği ve alın teriyle bu ülkeyi yaşatan sizlerle geleceğe birlikte yürüyen büyük bir ailenin yuvasıdır. Sizin sözünüz, bizim sözümüz olacak. Yeni bir geleceğe hep birlikte imza atacağız.”

Barçın, 19 Ekim’de sadece bir müzakereci seçilmeyeceğini de belirterek, “Uluslararası alanda başımızı dik tutacak, içeride liyakati, hukukun üstünlüğünü ve toplumsal bütünlüğü yeniden tesis edecek bir lider seçeceğiz. Tufan Erhürman’ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı makamı, yeniden halkın söz sahibi olduğu, sosyal adaletin güçlendiği bir yer olacaktır” dedi.