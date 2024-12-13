Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği (AB) Yapısal Reform Destek Ofisi yetkilileriyle bir araya geldi.

Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmeye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros katılırken, AB Yapısal Reform Destek Müdürü Giulia Bertezzola, Kıbrıs Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas ve heyeti katıldı.

CTP Basın Bürosu, yaklaşık bir saat süren görüşmede, bölgesel gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs Sorununa ve BM’nin çözüm çabalarına ilişkin bilgi paylaşımı ve istişareler yapıldığını duyurdu

Açıklamaya göre, görüşmede ayrıca mülkiyet, karma evliliklerin çocuklarının vatandaşlık konusu ve AB-Kıbrıs Türk Toplumu ilişkilerine dair istişarelerde bulunuldu.