Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün Mecliste yaşanan krizi değerlendirdi ve "hükümetin” 29 milletvekiliyle Meclis başkanını dahi seçemediğine işaret etti. Erhürman, “Biz erken seçim çağrısı yaptık; bu durum başka türlü temizlenmez” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Parlamenter sistemde hükümetten üç asgari şey beklenir: Meclis başkanı seçmek, hükümete güvenoyu almak ve bütçeyi geçirmek. Bunları yapamıyorsan hükümet değilsin zaten” dedi.

“Memleketin yönetilmediği ispatlandı”

Uzun süredir dile getirdikleri sorunların, dün en görünür şekilde ispatlandığına dikkat çeken Erhürman, ülkenin hiçbir şekilde yönetilmediğini vurguladı. “Ekonomi, sağlık, eğitim yönetilmiyor. Eğitimde, kamu okullarının bir hafta geç açılmasıyla somut bir örnek gördük; ekonomide ve sağlıkta da durum aynı” diye konuşan Erhürman, dün, kaosun bir fotoğrafının çekildiğinin altını çizdi. Dün Mecliste yaşanan krizi değerlendiren Erhürman, “Sayın Faiz Sucuoğlu’nun ismi kurultay tamamlanmadan konuşuluyordu. Meclise gittiğimizde herkesin beklentisi Faiz Bey’in Meclis Başkanı olacağı yönündeydi. Daha grup toplantısı yapılırken Faiz Bey'in adaylığı konuşuluyordu. Ancak sonra grup toplantısından çıkıyorlar, grup toplantısında Sayın Zorlu Töre aday seçiliyor. Faiz Bey meclisi terk ediyor. 24 kişilik bir grubun var; bir parti başkanı, grubun iradesini tahmin edebilir. Nasıl olur da garanti seçilecek dediğiniz biri, 13’e 10 grup toplantısında kaybeder?” diye sordu.

“Bunları yapamıyorsan hükümet değilsin”

Tufan Erhürman, “Faiz Bey gidiyor, Zorlu Bey'i aday gösteriyorlar. Grup karar almış, yukarıda uygulayacaklar diye bekliyorsunuz. Ancak hayırlar gittikçe artıyor ve bu maskaralık dört tur devam ediyor” dedi. Dördüncü turun sonunda gruba inip Kutlu Evren’in aday gösterildiğini anımsatan Erhürman, her grup toplantısından sonra sonucun değişmediğine işaret etti. Tufan Erhürman, “Parlamenter sistemde hükümetten üç asgari şey beklenir: Meclis başkanı seçmek, hükümete güvenoyu almak ve bütçeyi geçirmek. Bunları yapamıyorsan hükümet değilsin zaten” diye konuştu. “Sen 29 milletvekiliyle 26 ret çıkarıyorsun. UFO havada uçar ama tanımlayamazsın; kimdir bu hayırları veren? Herkes Hasan Taçoy’a bakıyor, "Biz verdik," diyorlar. Oy kullanırken bir bakan içeriden çıkıyor, oyunu göstermek için bir elinde kağıt, bir elinde zarf. Buraya kadar geldi iş. Şimdi, insanlar bu tabloya bakacak ve "Bu ülkeyi yönetenler bunlar," diyecek” diye konuşan Erhürman, 29 milletvekiline sahip hükümetin bir meclis başkanı seçemediğini belirtti.

“Bugün birini seçecekler, yaşanan kepazeliğin kamuoyundaki karşılığını gördüler”

Tufan Erhürman, “Gece yarısı biz grup olarak imza veriyoruz; danışma toplantısı çağrılsın ve yeniden seçime gidilsin diyoruz. Zorlu Bey’e danışmayı toplaması için çağrıda bulunuyoruz, ancak o danışmayı toplamıyor. Şimdi ne oldu? Sayın Ersin Tatar Türkiye’ye park açılışına gidiyor, Zorlu Bey cumhurbaşkanına vekâlet edecek, Fazilet Özdenefe danışmayı çağıracak. Büyük ihtimalle bugün birini seçecekler çünkü dün yaşanan kepazeliğin kamuoyundaki karşılığını gördüler. Biz erken seçim çağrısı yaptık; bu durum başka türlü temizlenmez” diye ekledi.