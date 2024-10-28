Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’in bugün yasadışı bir şekilde açılmasının ardından açıklama yaptı ve ““Bu Meclis’in hukukuna uymayanlara, bu Meclis’te yer yoktur” ifadelerini kullandı. Karşılarındaki zihniyetin ülkeyi yönetmeye ehil olmadığına işaret eden Erhürman, “Kafalarını kuma gömdüler, bir tek koltuk ve araba görüyorlar” diye konuştu.

“Ülkeyi yönetmeye ehil değiller”

Adına hükümet diyen yapının Meclis’te bugün “sözde” bir açılış yaptığına işaret eden Erhürman, Meclis’in hukuka uygun bir şekilde açılmadığının altını çizdi. “CTP’ye süre vermişler. Bu süreç içerisinde aday göstermemizi bekliyorlarmış. CTP başkan adayı gösterecektir. Ama meclis başkan yardımcısı adayını, başkanlık seçimi usule uygun şekilde tamamlandıktan sonra gösterecektir” diyen Erhürman, “hükümetin” 29 milletvekiliyle 15 tur boyunca hukuka uygun bir şekilde Meclis Başkanı seçemediğini anımsattı. Ziya Öztürkler’in üç geçersiz oyla hukuka aykırı bir şekilde Meclis Başkanı “seçildiğine” vurgu yapan Erhürman, UBP’nin bugün dört saat boyunca grupta konuştuğunu ve yaşananların ortada olduğunu kaydetti. “Hükümetin” vurdumduymaz ve halkın gailesini çekmediğine işaret eden Erhürman, “Bu arkadaşlar sözde grup toplantısı yapıp vara vara bu noktaya vardılar” dedi. “Hükümetin” kamuoyuna açıkça bu ülkenin yönetilmediğini gösterdiğini vurgulayan Erhürman, “Ülkeyi yönetmeye ehil olmadıklarını ispatladılar, kendi kendilerini de yönetmeye ehil olmadıklarını açıkça gösterdiler” dedi. Erhürman, “Ziya Öztürkler diye biri meclis başkanlığı açısından yok hükmündedir. Ziya Öztürkler dışında 3 kişiyi daha denemişlerdi zaten. Kendi basiretsizliklerini, yönetmeye ehil olmadıklarını örtüp bastıracak davranışlar içerisinde girmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

“Kafalarını kuma gömdüler, bir tek koltuk ve araba görüyorlar”

Pazartesi günü yine aynı şeylerin yaşanacağına işaret eden Erhürman, “Bu arkadaşların meclisi çalıştırmak gibi bir dertleri de yok. Onlara göre gereksiz böyle bir yapı. Ne muhalefet milletvekillerinin ne de halkın buna izin vermesi söz konusu değildir” dedi. Tufan Erhürman, “Kafalarını kuma gömdüler ve bir tek koltuk ve araba görüyorlar” diyerek “hükümetin” memleketi ne hale getirdiğinin artık açıkça görüldüğünü belirtti. Sağlıkta ve eğitimde yaşananların ortada olduğunun altını çizen Erhürman, “Yaptıkları şey hiçbir noktada kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı. Meclisin de milletvekillerinin de itibarının sarsıldığına dikkat çeken Erhürman, “Bazıları herkesi aynı sepete koyarak bunları aklama çabasına girmesin. Mecliste kimin ne yaptığı bellidir. CTP meclisi çalıştırmak isteyen taraftır” dedi. “Bu Meclis’in hukukuna uymayanlara bu Meclis’te yer yoktur” diyen Erhürman, karşılarındaki zihniyetin bu ülkedeki hukuksal yapıya saygısı olmadığını dile getirdi. Tufan Erhürman, “Bu saygısızlığı cevapsız bırakacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar” dedi. “Mesele bu memleketin meclisine sahip çıkma meselesidir” diyen Erhürman, halkın da sahip çıkacağına inandıklarını kaydetti.