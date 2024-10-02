Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede umutsuzluk ve mutsuzluk yaymaya çalışanlar olduğunu kaydederek, “Bu memleketin üstündeki kara bulutları dağıtmak zorundayız" dedi

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman, Çatalköy ve Esentepe CTP Ocak Örgütleri'nin dayanışma gecesinde konuştu.

Erhürman’ın yanı sıra geceye CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, birçok MYK üyesi, milletvekili ve partililer de katıldı. Dayanışma gecesinde CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da konuşma yaptı.

-Erhürman: “CTP'nin yerel yönetimlerdeki başarısı merkezi yönetimde de sürecek”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede umutsuzluğun yayılmaya çalışıldığını kaydederek, “Memlekette bir mutsuzluk ve umutsuzluk yaymaya çalışıyorlar. ‘Biz bir şey yapamayız, okul bile yapamayız, çocuklar konteyner sınıflarda vakit geçirsinler’ diyen birileri var” diye konuştu.

CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarılı olduğunu söyleyen Erhürman, “Mevzuata göre harcaması gereken paranın kimi yerde 100 katını, kimi yerde 10 katını, kimi yerde sıfırdan okul yapan, bu memleketin çocuklarının gailesini çeken insanlar var. Biz bunun gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erhürman, CTP'nin yerel yönetimlerdeki başarısını merkezi yönetimde de sürdüreceklerini belirterek, “Bu memleketin üstündeki kara bulutları dağıtmak zorundayız" dedi

CTP’nin belediyelerde, merkezde ve cumhurbaşkanlığında halkın yüzünü güldüreceğine inandığını ifade eden Tufan Erhürman, konuşmasını "Çocuklarımız göç yollarına bakıyor ama bunu değiştireceğiz. Halkımızın yüzü gülecek, bu böyle gitmeyecek" diyerek konuşmasını tamamladı.

-Talat: “Tüm CTP'liler artık iktidara hazırlanmalı”

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, geceyi organize eden her iki ocağın yönetimine teşekkür etti.

Belediyelerin birleştirilme sürecinde yaşanan zorlukları hatırlatan Talat, sosyo-ekonomik farklılıklara rağmen hizmetleriyle Çatalköy ve Esentepe’yi bir araya getiren Ceyhun Kırok’un bölgenin şansı olduğunu söyledi.

Kırok'un okul açmak için bulduğu kaynağa da işaret eden Talat, “Yerel yönetimlerde gösterdiğimiz başarının devamı gelecek" diyerek CTP'nin artık bu vizyonu merkezi iktidara taşıması gerektiğini belirtti.

Talat, "Tüm CTP'liler artık iktidara hazırlanmalı. Biz iktidara geleceğiz ve bu memleketi düzelteceğiz" dedi.

Erhürman'ın New York'taki temaslarına da işaret eden Ongun Talat, söz konusu temasların Ersin Tatar'ın bıraktığı boşluğun nasıl doldurulacağını da gösterdiğini savundu.