CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Sekreterliğine erken seçim önerisini 15 Aralık tarihiyle birlikte sunduklarını söyledi.

Erhürman, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı. Erhürman’a CTP milletvekilleri de eşlik etti.

Erhürman, dünden beri yaşananların açıklanamayacak duruma geldiğini ifade ederek, hükümetten tek beklentinin Meclis Başkanını seçmesi olduğunu kaydetti.

“Hem suçlu hem güçlü hallerine prim verecek değiliz, yönetme sorunu olan bu yapıdan kurtulmak gerekiyor, halka baş vurmak gerekiyor” diyen Erhürman, Mecliste, Başkan Yardımcısı atlanarak bir çözüm bulunamayacağını söyledi.

Adaylarına 26 kabul yerine 26 ret çıktığını ifade eden Erhürman, tüm bu yaşananların erken seçim gerekliliğini netleştirdiğini kaydetti.

Bu şartlarda bu yapıdan bir şey beklenmemesi gerektiğini belirten Erhürman, demokraside açılan yaranın bu şekilde kapatılması gerektiğini ifade etti.

“Halk iradesine baş vurmaktan başka çare yok” diyen Erhürman, Meclis genel sekreterliğine erken seçim önerisini, 15 Aralık tarihini sunduklarını söyledi.

Ülkeyi yöneten, yönetebilen bir yapıya kavuşturmak gerektiğini belirten Erhürman, Ali Pilli ile Zorlu Töre’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erhürman, gergin bir ortam olduğunu ve 29 milletvekili olan bir hükümetin nasıl olur da meclis başkanını seçemediğini sorarak, “Artık film bitti” dediklerini, çünkü ülkenin, bölgenin durumunun ortada olduğunu ancak hükümetin, bazı milletvekillerinin derdinin makam olduğunu söyledi.

“Meclisi Fazilet Özdenefe açsın” söylemlerini de eleştiren Erhürman, Cumhurbaşkanının ülkeye dönmesinin de yönetim boşluğunu dolduramadığını belirtti, meselenin Özdenefe meselesi olmadığını, UBP olduğunu kaydetti.

Erhürman, meselenin yönetimle ilgili olduğunu belirterek, artık halka gidilmesi, halkın da tüm bu yaşananları hafızasına kaydetmesi gerektiğini belirtti.

Zorlu Töre’nin mutlaka iyileşip Meclisi açabileceğini belirten Erhürman, kilidi açma noktasında 29 milletvekiline de görev düştüğünü söyledi.

Erhürman, halkın görev vermesi halinde CTP’nin başta nüfus, ekonomi, eğitim olmak üzere adımlar atacağını belirtti.