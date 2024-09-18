Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti milletvekillerinin de katılımıyla “ülkede eğitim alanında yaşanan krizlerle ilgili” basın toplantısı düzenliyor.

CTP Genel Merkezi’nde yer alan toplantıda konuşan Erhürman, kamu ile özel okullar arasında fırsat eşitsizliğinin olduğunu belirterek çocuklar arasında fırsat eşitliği açısından çok ciddi uçurumlar yaratıldığını kaydetti.

Erhürman, tam gün eğitime geçmek suretiyle bu eşitsizlik uçurumunun bir miktar olsun kapatılması gerektiğini belirten Erhürman, “Tabii ki bizim kamu okullarında tam gün eğitimden kastımız, geçen yıl sözde uygulanan o iki günlük tam gün eğitim değildi.” dedi.

Tufan Erhürman, güçlendirme çalışması nedeniyle şu anda kullanılamaz durumda olan okul sayısının 28, güçlendirme çalışması tamamlanan okul sayısının 20, öğrenciler için güvenli ortam zafiyeti bulunan ve tadilatı halen devam eden okul sayısının ise 8 olduğunu söyledi.

Güçlendirme çalışmaları kapsamında boşaltılan sınıf sayısının 294 olduğunu kaydeden Erhürman, prefabrik veya konteyner sınıf sayısının ise 218 olduğunu belirtti.

Erhürman, “Çok net de söyleyeyim. Herhangi bir çocuk güvensiz bir binada bulunacaksa, elbette konteyner veya prefabrik sınıfta bulunmasını tercih ederim.” ifadesini kullandı.