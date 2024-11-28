Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasının yolunun Kıbrıs sorununun çözümünden geçtiğini kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Haber Kıbrıs Web TV’de Muazzez Gazihan’ın konuğu olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erhürman, erken seçim çağrısını yineledi ve "Bu zihniyetin gitmesi, bu memleketin başına gelebilecek en iyi şeydir" dedi.

Her zaman, Kıbrıs Türk halkını dünyayla ne kadar buluşturabilirlerse o kadar iyi diye hareket ettiklerini vurgulayan Erhürman, "Bir pencere açanı kim olursa olsun alkışlarız.” dedi ve Türk Devletleri Teşkilatı’na üyelik noktasında statü karmaşası bulunduğunu savundu.

Erhürman şunları kaydetti:

“Kazakistan’da yapılan bir etkinlikte KKTC pas geçildi. Azerbaycan’da yapılan toplantıda üst düzey bir katılım gerçekleştirildi. Kırgızistan’da yapılan son toplantıda KKTC onur konuğu olarak davet edildi. ‘Onur’ kısmına hoş bakabilirsiniz ama ‘konuk’ kısmı sağlam bir statü olmadığını gösteriyor. Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasının yolu, Kıbrıs sorununun çözümünden geçer. Kıbrıs sorununun yegane çözümü de iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyondur.”

Ülkenin sorunlarının yönetim anlayışından kaynaklandığını savunan Erhürman, “Parlamenter sistem çözüm üretmiyor, başkanlık sistemine geçelim” gibi iddiaları anlamadığını, parlamenter sistemde de nüfus sayımı yapılabileceğini, orta ve uzun vadeli planlar ortaya konulabileceğini, yolsuzlukla mücadele edilebileceğini kaydetti. Erhürman, “Sorun sistem değil, zihniyet problemidir. 2019’dan bu yana aynı zihniyet ülkeyi yönetiyor ve ülkenin geldiği durum ortada." dedi.

Hükümeti “iş yapmaktan çok koltuk kavgasıyla uğraşmakla” eleştiren Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

"Gaileniz ülke mi, koltuk mu? Bir şey yapmak mı, bir şey olmak mı? Bugün UBP, DP, YDP’ye oy veren insanlar dahi aynı şikayetleri dile getiriyor. İnşaatlaşma ve nüfus artışı pandemiden sonra patladı. Konteyner sınıfların temel sebebi kontrolsüz nüfus artışıdır. Eğitim, sağlık, trafik çöktü. Halkın doğru yere kanalize olması şart. Kıbrıs Türk halkı var oluş refleksi gösterecek ve bu zihniyeti değiştirecek."

Erhürman, kendilerine “ilk işlerinin ne olacağının” sorulduğuna işaret ederek, ilk işlerinin nüfus sayımı ve ardından nüfus planlaması olacağını belirtti, trafikteki, sağlıktaki ve diğer alanlardaki sorunların temelinde nüfus artışının yattığını söyledi.

Bütçe açığı ve ekonomik sorunlara da değinen Erhürman, şöyle devam etti:

“Bütçe açığını kapatacağız diyorlar ama bu ya harcamaları kısarak ya da vergileri artırarak olur. Şu an alım gücü bu kadar düşükken, vergilerin artması halkı daha da zorlayacak. Stabil para birimine geçelim dedik, reddettiler. Hayat pahalılığını dört ayda bir vereceğiz dediler, şimdi kaldırıyorlar. Hazırlıkları, enkazı gelecek olana bırakma hazırlığıdır."