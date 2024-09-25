Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, dün New York’ta Rusya Federasyonu’nun Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Anna Evstigneeva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Erhürman bugün Sosyalist Enternasyonal toplantısında konuşacak

Bugün ise BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde gerçekleşecek Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacak olan Erhürman, “Diyalog ve Diplomasiye Yatırım” konulu seansta bir konuşma yapacak. Gerek ikili görüşmelerinde, gerekse Sosyalist Enternasyonal toplantısında bugün yapacağı konuşmasında CTP Genel Başkanı Erhürman, Kıbrıs çözüm sürecinin geleceğine ilişkin vizyonunu, müzakerelerin bir an önce sonuç odaklı olarak yeniden başlayabilmesine ilişkin gerekli olan yaklaşımı ve yöntemleri anlatacak.