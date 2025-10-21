Bazı kurum ve sivil toplum örgütleri, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman için kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Kıbrıs Temsilcisi Emre Diner tarafından yayımlanan mesajda, Erhürman tebrik edilerek, “Kıbrıs Türk halkının sandıkta irade göstererek, inşasına karar verdiği yeni dönemde KKTC ile Türkiye arasındaki sarsılmaz bağın daha da güçlendiği, birlik, refah ve istikrarın güçlendiği bir süreç olmasını diliyoruz.” denildi.

Mesajda, Erhürman’ın hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıslı Türklerin haklarının yok sayılmaması için yürüteceği politikaya destek ifade edildi; küresel enerji politikaları, uygulanabilir çözümler, enerji teknolojileri gibi alanlarda katkı koyma hazır olunduğu kaydedildi.

- Gençlik Federasyonu

Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi tarafından yayımlanan mesajda ise, 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tebrik edilerek, Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesinin sandığa yansımasıyla sonuçlanan bu sürecin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Seçim sürecinde gençlerin yüksek katılımla oy verdiğine ve seçim kampanyalarında aktif şekilde rol aldığına dikkat çekilen açıklamada, “Demokrasiye sahip çıkan ve sivil bilinçle seçim atmosferine katkı koyan Kıbrıs Türk gençliği, ülkemizin demokratik olgunluğunun en güçlü teminatıdır.” denildi.

Gelecek beş yılın başta barınma krizi olmak üzere, istihdam alanında liyakat tartışmaları, mevcut statükonun gençler üzerindeki etkisi, gençlerin karar mekanizmalarının dışında bırakılması gibi temel sorunların çözülmesi konusunda inanç belirtilen mesajda, ülkenin geleceğini inşa etme yolunda atılacak her adımda paydaş olarak iş birliğine hazır olunduğu kaydedildi.