Birinci Medya Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye bir ödül daha verildi. Pars International Medya tarafından düzenlenen Uluslararası Zirve Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu.

Girne’de düzenlenen etkinlikte Ertan Birinciye Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü taktim edildi. Ertan Birinci ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma yaptı.

Ödülünü Kıbrısa Türk televizyonculuğu adına aldığını ifade eden Birinci, “Çünkü Kıbrıslı Türkler 50 yıldır izolasyonlarla mücadele ediyor. Bu izolasyonların içerisinde en önmlisi ise enformasyon izolasyonudur. İzolastonları Kıbrıs Türk Televizyonu aştı.” şeklinde konuşarak ödülünü Kıbrıs Türk televizyonlarına armağan etti.

Aynı etkinlikte Tekin Birinciye de Yılın En İyi Perakende Mağazası İşletmeci Ödülü verildi. Tekin Birinci, etkinlikle birlikte KKTC’nin isminin duyurulmasına katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.