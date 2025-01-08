Erten Gazi’nin forma giydiği Dinamo Sassari, FIBA Euro Cup 2.tur L Grubu ilk maçında Fransa’nın Cholet takımına deplasmanda 82-70 mağlup oldu.
Karşılaşmada 21 dakika 57 saniye sahada kalan Erten Gazi 16 sayı, 4 ribaund ile oynadı.
Dinamo Sassari grubundaki ikinci maçı 15 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Bilbao ile yapac
Erten, Euro Cup’ta da forma giydi
Erten Gazi’nin forma giydiği Dinamo Sassari, FIBA Euro Cup 2.tur L Grubu ilk maçında Fransa’nın Cholet takımına deplasmanda 82-70 mağlup oldu.
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