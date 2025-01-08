Erten Gazi’nin forma giydiği Dinamo Sassari, FIBA Euro Cup 2.tur L Grubu ilk maçında Fransa’nın Cholet takımına deplasmanda 82-70 mağlup oldu.

Karşılaşmada 21 dakika 57 saniye sahada kalan Erten Gazi 16 sayı, 4 ribaund ile oynadı.

Dinamo Sassari grubundaki ikinci maçı 15 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Bilbao ile yapac