Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York’ta Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakü ziyaretinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin memnun edici, tarihi bir olay olduğunu ifade etti.

KKTC ve Azerbaycan Meclisleri arasında kurulan Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun iki dost ülke arasındaki mevcut ilişkilere ivme kazandırdığını da söyleyen Ertuğruloğlu, Türk Dünyası’nın Doğu Akdeniz’deki önemli bir bacağı olan KKTC’nin, bölgesel ulaşım bağlantılarını iyileştirme, ekonomik büyüme ve kalkınma için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, uzun yıllardır KKTC’ye uygulanan siyasi, ekonomik ve diğer birçok alandaki haksız izolasyon ve ambargoları Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle aşmaya çalıştıklarını, bu bağlamda özellikle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) içerisinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin KKTC’ye verdiği desteğin kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Diğer TDT ülkelerinden de aynı adımları atmalarını beklediklerini ifade eden Ertuğruloğlu, son dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen toplantı ve davetlere düzenli olarak KKTC’nin ilgili kurumlarının da davet edilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Ertuğruloğlu, bu tip karşılıklı temasların ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel bağların güçlenip gelişmesine önemli katkı koyduğuna inandığını söyledi.

BM merkezindeki görüşmede, Ertuğruloğlu’na Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı eşlik etti.