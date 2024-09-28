Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York’ta gerçekleştirilen 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları marjında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon toplantısına katıldı ve bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha'ya Kıbrıs Türk halkına verdiği destek ve iş birliğinden dolayı şükranlarını sunan Ertuğruloğlu, Müslüman dünyasının birçok yerinde devam eden savaşlara ve terör saldırılarına dikkat çekti. Bakan Ertuğruloğlu, 1963-74 yılları arasında Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerin yaşadığı acılarla Filistinli kardeşlerimizin bugün benzer acılar yaşadığını ve bu nedenle Filistin’deki Müslümanların hissettiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürekten hissedildiğini belirtti.

Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Bakan Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler himayesinde uzun yıllardır yapılan sonuçsuz müzakerelerin ardından Kıbrıs Türk tarafının 2021 yılında yeni bir çözüm önerisi ortaya koyduğunun altını çizdi. Ertuğruloğlu devamla, adada sürdürülebilir bir anlaşmaya varmanın tek yolunun, bugün adada iki devletin varlığı ve bu iki devletin egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye sahip olduğu gerçeğinin kabul edilmesinden geçtiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nun 79. oturumu vesilesiyle yaptığı ve uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya yönelik davetini yinelediği konuşmasına dikkat çeken Bakan Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kıbrıs Türk halkına verdiği paha biçilmez destek için en içten şükranlarını sundu. Bakan Ertuğruloğlu ayrıca İİT Sekretaryasına ve üye devletlere, Kıbrıs Türk davasıyla dayanışma gösterdikleri için teşekkür etti