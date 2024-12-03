Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İran’ın Meşhed şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Teşkilata gözlemci üye olarak kabul edildiği 1992 yılından itibaren Teşkilatın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara etkin bir şekilde destek ve katılım sağladığını ifade etti. Ertuğruloğlu, EİT üyesi ülkelere 25 - 26 Kasım 2024 tarihlerinde KKTC’de gerçekleştirilen 4. Ekoturizm Uzmanlar Grubu Toplantısı'na katılımları ve vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusundaki güncel gelişmelere ilişkin olarak da muhataplarını bilgilendirdi. Ertuğruloğlu ayrıca, Meşhed ziyareti süresince EİT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ve Bakan Yardımcıları ile bir araya geldi. Bakan Ertuğruloğlu’na, Meşhed temasları sırasında, Üçüncü Sekreter Mehmet Tuncan eşlik etti.