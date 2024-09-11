Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, New York’ta üçlü görüşme yapılmayacağına dair “Bengü Türk” kanalına yaptığı açıklamalar bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Fileleftheros gazetesi “Üçlü (Görüşme) İçin Hiçbir İşaret Yok” başlığıyla aktardığı haberinde, Ertuğruloğlu’nun üçlü görüşmeler yapılmayacağını ve diyalog da olmayacağını söylediğini öne çıkardı.

Gazete, Ertuğruloğlu’nun, New York’ta üçlü görüşme yapılması konusunda uzlaşıya varıldığına dair söylemlerle ilgili, böyle bir şey olmadığını ve konunun özünden ayrılarak, taraflar Crans Montana’da kalmış gibi gösterilmeye çalışıldığını söylediğini kaydetti.

Alithia gazetesi ise “Ertuğruloğlu Üçlü Görüşmeyi Reddediyor, Beşli Görüşme Öngörüyor” başlıklı haberinde, diplomatik kaynaklara dayanarak, ekim ayından önce New York’ta üçlü görüşme yapılmayacağını yazdı.

Haberde, aynı kaynaklara göre üçlü görüşmeyle ilgili nihai tarihin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderlerle, BM Genel Kurulu çerçevesinde ayrı ayrı yapacağı görüşmelerin ardından belli olacağı ifade edildi.

Haber, Haravgi gazetesinde de “Ekim Ayından Önce Üçlü Görüşme Beklenmiyor” başlığıyla yansıtıldı.

-Rum Daimi Temsilciden UNFICYP ile ilgili açıklama

Bu arada Alithia gazetesi ise, Rum Yönetimi’nin BM Daimi Temsilcisi Maria Mihail’in, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) küresel barış ve güvenliğin tehdit altında olduğu bu dönemdeki barış operasyonlarının çok önemli olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Mihail, UNFICYP’in Kıbrıs’taki varlığı ile ateşkesin ve bölgesel istikrarın korunmasındaki öneminin zamanla kanıtlandığını; ancak bu başarısının bazı oldu-bittilerin kabul edilmesi nedeniyle tehlike altında olduğunu kaydetti.

Mihail, “Action for Peacekeeping” gibi inisiyatifler vasıtasıyla barış operasyonlarının etkinliği ve verimliliğinin artırılması gerektiğine işaret ederek, Kıbrıs’ın çatışmaların yeniden başlamasını önleyecek bir BM gücünün varlığının öneminin bilincinde olduğunu belirtti.

-Stefanu ile Hacıavraam Kıbrıs sorununu görüştü

Öte yandan Haravgi gazetesi de, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, sözde “Omorfo (Güzelyurt) Belediye Başkanı” Viktoras Hacıavraam ile dün, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşme yaptığını yazdı.

Gazete, görüşmenin Kıbrıs sorunundaki mevcut duruma, çıkmazın aşılması için gösterilen çabalara ve müzakerelerin nasıl yeniden başlayabileceğine odaklandığını kaydetti.

Stefanu ile Hacıavraam’ın, “Türk işgalini” bitirecek tek çözüm zemininin iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirten gazete, görüşmede Rum tarafının çözüm için çalışmaya hazır olduğunu ispatlayacak inisiyatifler alması gerektiğinin vurgulandığını yazdı.