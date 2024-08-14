Esentepe - Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu sabah 04.30 sıralarında, Efe Ekrem Kılıç, yönetimindeki EK 945 plakalı araçla ve 176 miligram alkolü içki tesiri altında Esentepe - Girne anayolundan Girne istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek Esentepe kavşağındaki trafik adasında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken alkollü sürücü tutuklandı.