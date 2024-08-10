Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği Hasan Birinci başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin de bir kısmının katılımı ile Esentepe Muhtarı Günay Takatuka'yı ziyaret etti. Ziyarette bölgedeki sokak hayvanları, Esentepe ve çevresindeki çevre sorunları için birlikte neler yapıla bilineceği ve son günlerde gündemde olan Elektrik Santrali'nin çevreye saçtığı kirli dumanın olumsuz etkilerini ve bölgenin çevre konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtar Günay Takatuka; muhtarlık olarak bölge için elinden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu,dernek ile birlikte çalışarak çevreyi korumak adına yapılan çalışmaların yanı sıra çevrenin korunması amacıyla halkın bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinde katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Dernek başkanı Hasan Birinci ise Muhtarlığın vereceği destekten dolayı çok memnun olduklarını çevre ve sokak hayvanları için muhtarlıkla birlikte çalışmaktan memnunluk duyacaklarını belirterek teşekkür etti.

Editör: Burhan CANBAZ