Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Esentepe yeni futbol sahası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, proje, bölgedeki iş insanları ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla hayata geçirildi. Açılışta, geçen yıl vefat eden spor gönüllüsü Mehmet Kim anısına “1. Yıl Anı Maçı” da yapıldı.

-Kırok: “Spor altyapısına kalıcı bir eser kazandırdık”

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok açılış töreninde yaptığı açıklamada, bölge gençliği için önemli bir spor alanının hizmete girmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kırok, “Sporun birleştirici gücüne inanan bir belediyeyiz. Esentepe’ye kazandırdığımız bu saha, yalnızca bir spor alanı değil, gençlerimizin enerjisini doğru yönlendirebileceği, dostlukların pekişeceği bir merkez olacak. Bu projeye katkı koyan tüm iş insanlarına, Spor Dairesi’ne ve belediye personelimize teşekkür ederim.” dedi.

Sporun gençlerin sağlıklı gelişiminde büyük önem taşıdığını vurgulayan Kırok, belediye olarak sporu ve altyapı yatırımlarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kırok, bölgedeki sosyal ve kültürel yatırımların da süreceğini belirterek, “Topraktan sofraya uzanan üretim kültürümüzü, sporla taçlandırıyoruz. Dayanışma, birlik ve emek ruhuyla bölgemizi her alanda ileriye taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

Törende, Çatalköy-Esentepe Belediyesi personeli ile Düzkaya Masterler Takımı arasında dostluk maçı oynandı. Ayrıca, Çatalköy ve Esentepe altyapı takımları da Mehmet Kim anısına düzenlenen minikler maçında sahaya çıktı.

Maçların ardından minik sporculara belediye tarafından ikramda bulunuldu.