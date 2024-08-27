Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli'nin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamı itiraf etmesiyle gündeme gelen Muratağa Katliamı öncesi çekilen ilkokul öğrencilerinin fotoğrafında yer alan Şafak Nihat, "Katliamın üzerinden 50 yıl geçti. Şimdi 'biz yaptık' diyebiliyorlar, bu biraz düşündürücü." dedi.

Muratağa İlkokulu'nda okurken 50 yıl önce anı olarak çekilen o fotoğraf karesinde yer alan öğretmeni ve arkadaşlarının tamamı Rum EOKA çetelerinin saldırısında öldürülen Şafak Nihat, AA muhabirine o günleri anlattı.

Eski Rum Bakan Markulli'nin geç ve zor da olsa fotoğrafı paylaşarak katliamı kabul etmesinin her şeye rağmen ileriye yönelik olumlu bir adım olduğunu belirten Nihat, Muratağa Katliamı sonucu toplu mezarların bulunması sürecinde de Türk askerine yardımcı olduğunu anlatarak, Rumların katliam sorumlularını cezalandırmak istemediğini vurguladı.

Şafak Nihat, Muratağa Katliamı'ndan kurtulan az sayıdaki insandan biri olduğunu ifade ederek, "O fotoğrafın çekildiği okul karma bir okuldu. Her sınıftan öğrenciler vardı. Bizim Muratağa köyü ile Sandallar'dan çocuklar beraber okuyorduk. O çocuklar yok edildi. Şimdi o okul boş. Uzun süre köyümüzde kimse yaşamak istemedi." diye konuştu.

Nihat, Markulli'nin paylaştığı fotoğrafta kendi dışındaki herkesin Rum EOKA çeteleri tarafından öldürülerek toplu mezara konulduğunu anlattı.

Muratağa İlkokulu öğrencilerin yer aldığı diğer fotoğrafları da paylaşan Nihat şunları kaydetti:

"Çocuklar, fotoğrafın çekilmesinden 2 ay sonra öldürüldü. Katliamın üzerinden 50 yıl geçti. Şimdi 'biz yaptık' diyebiliyorlar, bu biraz düşündürücü. Demek ki katliam sorumlularını bilerek isteyerek cezalandırmadılar. Madem 'Kıbrıs Cumhuriyeti' var katliamı yapanlar cezalandırılmalıydı. Madem o katliamları devlet yapmadı, o zaman sorumluları bulunup cezalandırılmalıydı. Muratağa'da resmen bir soykırım olmuştur. Aşırı milliyetçi EOKA'cılar Kıbrıs Türkü'ne karşı soykırım gerçekleştirmişlerdir."

- Eski Bakan ile Yunan yazar ezber bozdu

Eski GKRY Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, 2016 yılında sosyal medya hesabından 14 Ağustos 1974 yılında EOKA terör örgütü tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamında öldürülen Kıbrıslı Türklerin konulduğu Muratağa'daki toplu mezarı fotoğrafını paylaştı.

Markulli, önceki gün de Muratağa İlkokulu'nun katliam kurbanı öğrencilerinin okulda çektirdikleri toplu fotoğraflarını paylaşarak, "Tüm çocuklar, EOKA-B tarafından öldürüldü. Bu fotoğraf, yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımının ardından bazı Rum sosyal medya kullanıcılarının tepki vermesi üzerine Markulli söz konusu fotoğrafı, kapak fotoğrafı haline getirdi.

Murtağa Katliamı'nda öldürülen Kıbrıslı Türk öğrencilerin aynı fotoğrafını, 14 Ağustos'ta katliamın 50. yıl dönümünde Yunan yazar Nikos Sarantakos tarafından paylaşıldı. Yazar, paylaşımında, EOKA-B'nin katliamından sadece o fotoğraftaki bir çocuğun (Şafak Nihat) sağ kurtulduğunu hatırlattı.

Sarantakos'un paylaşımı üzerine Yunanistan ve GKRY'den birçok kişi ünlü yazara tepki gösterdi.

- Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı

Rum askeri, polisi ve terör örgütü EOKA tarafından Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 14 Ağustos 1974'te tamamı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türk öldürülerek toplu mezarlara konuldu.

Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos 1974'te, Muratağa-Sandallar'daki toplu mezar ise bir çobanın toprağın üzerindeki eli fark etmesiyle 2 Eylül 1974'te ortaya çıkarıldı.

Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasının sebeplerinden biri olarak gösterilmişti.