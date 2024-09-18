Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 100. doğum yılı dolayısıyla hazırlanan "Fotoğraflarla Rauf Denktaş" sergisi açıldı.

Denktaş'ın çektiği fotoğrafların da yer aldığı sergi, kurdele kesimiyle açıldı. Serginin gezilmesinin ardından düzenlenen panelde Serdar Denktaş, babası Rauf Denktaş'ın yaşamına ilişkin bilgiler verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışına Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri katıldı.