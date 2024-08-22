Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), Fazıl Polat Paşa Çiftliği Narenciye Bahçelerinin gelir ve gider dengesinin yıllar itibarı ile eksiye düştüğünü rakamlarla açıklayarak; Çiftliği, açılan ihalede en yüksek kira ve yatırım değerini veren firmanın kiralaması kararının, Yönetim Kurulu’na iletilmek üzere alındığını bildirdi.

Evkaf tarafından yapılan açıklamada, Fazıl Polat Paşa Çiftliği narenciye bahçelerinin yıllardır Evkaf yönetiminde olduğu belirtilerek, “980 dönümden oluşan narenciye bahçesindeki ağaçların çoğunluğu 1974 yılından kalmış olup bunların 300 dönümü Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından valensiye, king mandalin ve limon fidanları olarak bahçeye kazandırılmıştır.” denildi.

Basında yer alan “gelir-gider” rakamlarının doğru olmadığının kaydedildiği açıklamada, Çiftliğin 2017-2024 yılları arasında oluşturduğu gelir - gider dengesi de paylaşıldı. Tabloda, son iki yılda gelir ve gider dengesinin eksiye düştüğü ortaya konurken, şu bilgiler verildi:

-"İlk ihaleye teklif veren olmadı, ikinci kez ihaleye çıkıldı"

“Bu nedenle 22.05.2024 tarihindeki Yönetim Kurulu kararı ile bahçenin uzun vadeli kiralanması karara bağlanmıştır. Ancak 31.05.2024 tarihinde başlayıp 12.06.2024 tarihinde sonlanan ihaleye teklif veren olmamıştır. Söz konusu Vakıf malı olan bahçenin daha fazla zarara uğramaması ve yüzlerce ağacın yok olmasını engellemek maksadıyla yeni taban fiyat belirlenip yine 31.07.2024 tarihli YK kararı ile 08.08.2024 tarihinde ikinci bir ihaleye çıkılmıştır. İkinci ihale başvuruları 08.08.2024 tarihinde başlayıp 20.08.2024 tarihinde saat 10:00’da sonlanmıştır. İkinci ihaleye üç teklif verilmiştir. Sırası ile verilen teklif değerleri 1,278,284 sterlin (Bir milyon iki yüz yetmiş sekiz bin iki yüz seksen dört sterlin) (yatırım tutarı 500 bin sterlin), 1,314,000 sterlin (Bir milyon üç yüz on dört bin sterlin) (yatırım tutarı 577 bin sterlin) ve 1,571,000 sterlin (Bir milyon beş yüz yetmiş bir bin sterlin) (yatırım tutarı 2 milyon sterlin) olmuştur. Verilen teklifler doğrultusunda ihale komisyonu, en yüksek kira ve yatırım değerini veren firmanın kiralama kararını YK’na iletmek üzere almıştır.”

-“ Fazıl Polat Paşa Çiftliği Narenciye Bahçeleri, ülkenin simgesel değerlerinden biri”

Fazıl Polat Paşa Çiftliği Narenciye Bahçeleri’nin ülkenin simgesel değerlerinden biri olduğu ve narenciye ürünlerinin tanıtımı konusunda önemli bir yere sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Fazıl Polat Paşa Çiftliği Narenciye Bahçeleri, ülkemiz için önemli simgesel değerlerden biri olan narenciye ürünlerinin tanıtımı konusunda önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda yıl içerisinde adanın dört bir yanından gelecek olan okullar buraya kültür gezisi düzenleyecek, öğrencilere kültürümüzü tanıtacak ve yeni bilgiler öğrenmesine vesile olacaktır. Aynı zamanda söz konusu bahçe, bölgedeki tarım okullarına eğitim açısından hizmet verecek, öğrencilerin daha verimli çalışabilmesi ve yeni bilgiler öğrenmesine de katkı sağlayacaktır. Turistler tarafından da oldukça ilgi gören tarihi bahçe, ziyaretlere açık olacaktır. Tüm bunlara ek olarak yeni düzenlenen projeler ile arıcılık konusuyla da destek olmayı hedefleyen bahçe, ülke gelişimine katkı sağlayacaktır.” denildi.

Açıklamada, “Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda misyonumuz doğrultusunda vakıf mallarını korumayı ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmayı hedeflemekte ve bu hedef doğrultusunda her konuyu hassasiyetle ele almaktayız. Bu nedenle kurumumuz üzerinden asılsız iddialar ile rant sağlamaya çalışmak yalnızca dünyanın en köklü kurumlarından biri olarak bizleri değil aynı zamanda basını ve kamuoyunu da boş yere meşgul etmektedir. Bu nedenle Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin haklarının halel görmemesi adına konu ile ilgili hukuki yollara başvurulacağı da bildirilir.” ifadelerine yer verildi.